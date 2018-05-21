مشروع قانون أمريكى لاعتبار الجولان المحتلة أرضا إسرائيلية

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كشف عضو مجلس النواب الأمريكى، رون دى سانتيس، أنه تقدم بمبادرة فى الكونجرس تنص على اعتراف أمريكا بهضبة الجولان السورية المحتلة أرضا إسرائيلية.

وقال النائب الجمهورى، دى سانتيس فى تصريح لموقع «واللا» الإخبارى الإسرائيلى، إنه عرض على لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب، مشروع إعلان برتوكولى للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ويتوقع أن يلقى دعما كبيرا فى الكونجرس، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وشارك دى سانتيس، الأسبوع الماضى، فى مراسم نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.