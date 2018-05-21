نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات

تفقد الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم، سير الامتحانات بكلية البنات، برفقة عميد الكلية الدكتورة رقية شلبي.

كما تفقد «الشرقاوي»، اللجان الخاصة لبعض الطالبات، ومتابعة التقارير الطبية ومدى مطابقتها للحالة والتأكد من إجراء الامتحانات في جو مناسب للطلاب، مشددا على ضرورة تواجد أستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجة الطلاب، والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها والتصدي لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.

وأكد «الشرقاوي»، على ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات، والتوزيع العادل للدرجات، فضلا عن تنوع الأسئلة وشمولها المنهج والتدريب المسبق على نماذج الامتحانات، وتوفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب وتوافر عدد كاف من المراقبين داخل كل لجنة.