وزير خارجية فلسطين يتوجه إلى لاهاي لإحالة جرائم الاحتلال للجنائية الدولية

قال رئيس إدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سيتوجه إلى لاهاي، لإحالة جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف «عوض الله»، في تصريح لفضائية «الغد»، الإثنين، أن «المالكي»، سيعقد اجتماعًا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، غدًا الثلاثاء، وسيقدم لها ملف الإحالة رسميًا بالنيابة عن فلسطين قيادة وشعب، وذلك بعد توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الاجتماع الأخير للقيادة الفلسطينية، على قرار الإحالة.

وتابع أن الملف ركز على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، من قتل المدنيين وترحيلهم وتدمير منازلهم وسرقة مواردهم، والتركيز على منظومة الاستيطان باعتبارها الشكل الأبشع والأوسع لجريمة الاستعمار.

واستطرد: «منذ أن انضممنا للمحكمة وعندما قدمنا إعلانًا لإعطائها ولاية على الأرض الفلسطينية للنظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ونحن لم نوفر جهدًا من أجل تقديم المعلومات اللازمة للمدعية العامة تثبت فيها هذه الجرائم وخاصة العدوان على قطاع غزة الأسرى وجرائم الاستيطان بكافة أشكاله».

وشهدت الأراضي الفلسطينية، الأسبوع الماضي، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على فتح سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل في القدس المحتلة، الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، ما أسفر عن سقوط 60 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.