وفاة الحارس الكولومبي السابق سينين موسكيرا

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أعلن نادي ميوناريوس الكولومبي وفاة حارسه السابق سينين موسكيرا أمس الأحد في العاصمة الكولومبية بوجوتا عن عمر يناهز 80 عاما إثر معاناته من عدة مشكلات صحية.

وولد موسكيرا في الثامن من فبراير 1938 بمدينة بوينافينتورا الكولومبية الساحلية، ولكنه انتقل إلى ولاية تشوكو ليقضي بها طفولته وبدأ هناك ممارسة كرة القدم ليلتقطه صائدو المواهب بنادي ميوناريوس.

وبدأ الحارس الراحل مسيرته الرياضية في عام 1961 بين صفوف ميوناريوس، البطل الحالي للكرة الكولومبية، وفاز معه بلقب الدوري المحلي أعوام 1961 و1962 و1963 و1972.

وشارك موسكيرا في 202 مباراة مع ميوناريوس وانضم عدة مرات للمنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم.