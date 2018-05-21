الشرطة الفرنسية تحدد هوية المتسبب في إغلاق محطة القطارات بمرسيليا

ذكر الادعاء العام في مرسيليا أنهم تمكنوا من تحديد هوية الرجل الذي تسبب سلوكه المشبوه في إغلاق محطة القطارات في المدينة يوم السبت، وهو مواطن بلغاري يبلغ من العمر 48 عاما.



وقال المدعي العام في مرسيليا، خافيير تارابو، لوسائل إعلام فرنسية يوم الأحد إن الرجل كان لديه "مواد كهربائية وإلكترونية" كان من الممكن أن يتم استخدامها في صنع قنبلة.



وأغلقت قوات الأمن محطة سان شارل لمدة أربع ساعات يوم السبت بعد أن ألقي القبض على الرجل بعد تقرير من أحد الركاب أنه كان يتصرف بطريقة مثيرة للشكوك.



ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية فإن المشتبه قال في البداية إنه شيشاني.