غادة والي: معاشات استثنائية لـ1804 حالة اجتماعية ومرضية وأسر الشهداء

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وافقت على منح معاشات استثنائية لعدد 1804 حالات بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جيدة في مجال العمل العام .

وأشارت، اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم رفع القائمة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، مؤكدة أن الحالات التي تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء من المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف.

وأوضحت أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.