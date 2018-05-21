محافظ سوهاج: إنشاء مصنع لإنتاج التمر المجفف على مساحة 5 آلاف متر

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة قد وافق في جلسته التي عقدت اليوم، على الطلب المقدم من إحدى الشركات الاستثمارية لانشاء مصنع لإنتاج وتعبئة التمر المجفف بمنطقة جرجا الصناعية على مساحة 5000 متر مربع، باستثمارات تصل إلى 5 ملايين جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 3,5 طن في اليوم.

ويهدف المشروع إلى تعبئة التمر الرطب والبلح الجاف بعبوات بلاستيكية وكرتونية ليكون متوافر في الأسواق طوال العام وبأفضل الأسعار، على أن تقوم الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للبدء في إنشاء المشروع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتغيير الخريطة الاقتصادية للمحافظة إلى اقتصاد قائم على الصناعة، وجذب المزيد من المستثمرين وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأشاد ممثلي الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع بمدى الدعم والتيسيرات التي لمسوها من المحافظ وجميع المسئولين بالمحافظة لتنفيذ المشروع.

وأوضح المحافظ أن المجلس قرر في جلسته منح مهلة 6 شهور لأصحاب المشروعات التي مر عليها 3 سنوات من استلام الأرض ولم تنتج حتى الآن، على أن يقوم مدير المنطقة الصناعية المختص بالمتابعة المستمرة وإعداد تقرير شهري عن موقف تلك المصانع، مع استمرار عمل اللجان السابق تشكيلها في هذا الشأن للمتابعة وإبداء الرأى.

وقرر عبد المنعم تشكيل لجنة تضم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمستشار الاقتصادي والمستشار القانوني للمحافظة ومدير المكتب الفني ومدير عام الشئون القانونية ورئيس جمعية المستثمرين لدراسة بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين من الناحية القانونية وإبداء الرأى فيها.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوسعة المنطقة الصناعية بـ«الأحايوة شرق» وإضافة مساحة 500 فدان للمنطقة من الناحية الجنوبية والشرقية، تشجيعا للاستثمار، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في ترفيق المنطقة الصناعية بغرب جهينة.