إعادة 3 أفراد بـ«عصابة البروفيسير» للحبس بعد هروبهم من قسم أول مدينة نصر

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية بقطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والإسكندرية، تمكنت -في أقل من 48 ساعة- من ضبط عناصر التشكيل العصابي السابق هروبهم من قسم شرطة أول مدينة نصر، وهم: «سامي يوسف محمد، وعلاء جمال عبد الرحمن، وحمزة طه عبد الله»؛ حيث توافرت معلومات لفريق البحث -الذي تم تشكيله فور هروب المتهمين- حول توجههم لمحافظة الإسكندرية.

تم اتخاذ اللازم نحو تشديد الإجراءات وتعميم النشرات بأوصاف وصور الهاربين على الكمائن والارتكازات الأمنية بالطرق والأماكن المحتمل ترددههم عليها خلال محاولتهم الهرب؛ ما أسفر عن ضبط الهاربين بمنطقة العصافرة بحري بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كان 3 أفراد من العصابة الدولية التي تخصصت في سرقة الفيلات بأحياء التجمع الأول ومدينة نصر، هربوا منذ 48 ساعة أثناء دخولهم قسم شرطة أول مدينة نصر، بينهم المتهم الرئيسي «البروفيسير»، بعدما غافلوا رجال الحرس المكلفين بحراستهم والذين أطلقوا النار عليهم في محاولة لضبطهم دون جدوى.