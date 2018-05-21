رانيا فريد شوقي: شخصية «مريم» في «عوالم خفية» مرهقة للغاية وليس لها علاقة بالسندريلا

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن نجاح الأعمال الدرامية ليس مرتبطًا بعرضها حصريًا في قناة بعينها أو على عدد كبير من القنوات، نظرًا لأن العمل الجيد يفرض نفسه بقوة على الجمهور ليتابعه، لافتة إلى أن عرض مسلسل «عوالم خفية» والجزء السادس من مسلسل «سلسال الدم» في الماراثون الرمضاني هذا العام بشكل حصري ليس له أي تأثير سلبي، وخاصة أن دورها في العملين محوري في الأحداث ومختلف عن الآخر.

وقالت «شوقي»، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كل نجم له جمهوره الحريص على متابعة أعماله، ومسلسلي «عوالم خفية» و«سلسال الدم» يضمان كوكبة من نجوم الدراما، وبالتالي عرض أعمال كبار الفنانين بشكل حصري في قناة بعينها لن يؤثر بالسلب على نسب مشاهدة العمل، في حين إذا كان المسلسل يعتمد على مجموعة من الشباب لم تحقق الشهرة الكافية وليس لديهم جمهور، فإن أعمالهم الدرامية ستتأثر بعرضها حصريًا لذا فالأفضل أن يتم عرض أعمالهم في أكثر من قناة في الماراثون الرمضاني.

وعن مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية هذا العام، عبرت «رانيا» عن سعادتها بعرض مسلسليها، في الماراثون الرمضاني، وخاصة أن دورها فيهما محوري في الأحداث ومختلف تمامًا عن الأدوار، التي قدمتها من قبل في عالم الدراما.

وأكدت «رانيا»، «أن التعاون مع الزعيم حلم تحقق على أرض الواقع وخاصة، أنني رأيت في المنام قبل 4 أشهر من تعاقدي على المشاركة في مسلسل (عوالم خفية) أنني أقف أمام الزعيم في تعاون فني جديد، ولم أتردد في الموافقة على التعاون معه لأنني أرغب في أن يكتب في تاريخ مشواري الفني أنني وقفت أمام الزعيم وأي فنان يقف أمامه يعتبر نفسه محظوظًا».

وأضافت: «تواصلت مع المخرج رامي إمام وقرأت 25 حلقة وفور انتهائي منها، تعاقدت على المشاركة في المسلسل، وخاصة أن الشخصية التي أجسدها خلال أحداث العمل، تحدث حالة من التشويق وتتطلب جهدًا كبيرًا في التمثيل، مشيرة إلى أنها تقدم في العمل شخصية ممثلة تدعى (مريم)، وعندما تموت خلال الأحداث يتم التحقيق لمعرفة حقيقة وفاتها هل كانت طبيعية أم تم قتلها».

وأوضحت، أن الشخصية التي تجسدها ليس لها علاقة بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مشيرة إلى أن الرابط الوحيد هو التساؤل هل الفنانة توفيت أم انتحرت وهذا ليس معناه أن هناك علاقة بمسألة وفاة السندريلا وشخصية «مريم»، التي تعتبر محور العمل، الذي يؤدي إلى لغز ورموز ولهذا السبب كان اسم المسلسل «عوالم خفية»، لذا حرصت على الاهتمام بكافة التفاصيل المرتبطة المتعلقة بالشخصية والشكل الخارجي لها، مشيرة إلى أن أداء تلك الشخصية أرهقها للغاية.

وعن مشاركتها في الجزء الأخير من مسلسل «سلسال الدم»، قالت «رانيا»: «إنني لم أكن أتوقع أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني هذا العام، وعندما علمت بالأمر سعدت للغاية، وخاصة أن العمل حقق نجاحًا غير مسبوق عندما تم عرضه أجزائه السابقة خارج الماراثون الرمضاني»، مشيرة إلى أن المسلسل يرصد بوعي العديد من المشكلات الاجتماعية، التي تعاني منها قرى الصعيد ويتم توظيفها في قالب درامي مشوق.

«سلسال الدم» تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وبطولة «عبلة كامل، رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، وفادية عبدالغني، وضياء عبدالخالق، ومنة فضالي، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وسمير حسني، وأحمد حلاوة».