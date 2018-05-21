مصرع شخص تلقى 3 طعنات بسلاح أبيض في مشاجرة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بين عدة أشخاص بالإسماعيلية، وأحيل المتهمون للتحقيق.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور قسم أبو صوير يفيد بمصرع «وفيق شعبان بشير عبدالحافظ» 36 عاما، مبيض محارة مقيم بمنطقة السلام بمركز أبو صوير، إثر تلقيه 3 طعنات نافذة بالظهر والصدر بسلاح أبيض أودت بحياته في الحال؛ بسبب نشوب مشاجرة مع آخرين.

تشكل فريق بحث، وبسؤال عم القتيل «ناصر بشير عبدالحافظ»، أكد أن شخص يدعى «محمد.أ» اصطدم بنجل شقيقه بدراجة بخارية، والذي استنكر تصرفه، فوقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي، تدخل على إثرها نجل المتعدي وصديقه بالضرب على نجل شقيقه، وأصيب بعدة طعنات، واتهم عم القتيل كلا من «محمد.أ» 50 عاما، ونجله «أحمد» 23 عاما، وصديق نجله «أحمد.م» 17 عاما، بالتعدي على نجل شقيقه وقتله.

تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإحالة المتهمين إلى النيابة العامة قررت تشريح جثمان القتيل؛ لبيان أسباب الوفاة، وضبط وإحضار المدعو «فتحي.م»، وتمكنت مباحث أبو صوير من ضبطه، وتولت النيابة التحقيق.