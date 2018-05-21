«قرقاش»: مقارنة الدور الإماراتي بالإيراني في اليمن «مؤسف»

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مقارنة بعض مسؤولي الحكومة اليمنية الدور الإماراتي بالإيراني، بأنه أمر مؤسف.

وأضاف «قرقاش»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صباح الإثنين: «فقدان هؤلاء البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف العربي، هزيمة التمرد الحوثي وعودة الدولة والشروع في التنمية، هو وقت العمل بعيدا عن البكائيات».

وكان وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اتهم قبل يومان، الإمارات والدور الذي تلعبه في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قائلًا إن هناك احتلالًا إماراتيًا غير معلن لمدينة عدن جنوبي اليمن.