ليجيا وارسو يتوج بطلا للدوري البولندي وعقوبة صارمة ضد ليخ بوزنان

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توج ليجيا وارسو بلقب الدوري البولندي الممتاز لكرة القدم بعدما اعتبر فائزا 3 / صفر في المباراة أمام ليخ بوزنان في الجولة السابعة الأخيرة من مباريات مرحلة البطولة للمسابقة ، والتي توقفت قبل 13 دقيقة من النهاية ثم ألغيت بسبب سلوك جماهير بوزنان.

وعقب تسجيل ليجيا وارسو هدف التقدم 2 / صفر ، أطلقت جماهير ليخ بوزنان ، الذي احتضن المباراة ، المقذوفات النارية واقتحمت أرض الملعب.

وتوقف اللعب عند الدقيقة 77 ثم ألغيت المباراة ليجرى اعتبار ليجيا وارسو بعدها فائزا بنتيجة 3 / صفر بقرار رابطة الدوري البولندي ، وذلك عقب اجتماع طارئ ، حسب ما ذكرته الرابطة في بيان.

وتوج ليجيا وارسو بذلك بلقب الدوري البولندي للموسم الثالث على التوالي وللمرة 13 في تاريخه وبات متأخرا بفارق لقب واحد فقط عن الفريقين الأكثر تتويجا ، جورنيك زابرزي وروش شورزو.

وبعد اعتبارا فائزه أمام ليخ بوزنان بنتيجة 3 / صفر ، انفرد ليجيا وارسو بالصدارة في مجموعة حسم البطولة بالدوري البولندي برصيد 70 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام جاجيلونيا بياليستوك.

وتلقى ليخ بوزنان صاحب المركز الثالث عقوبة خوض المباريات الثمان المقبلة على ملعبه دون حضور جماهير، بحسب ما أكده زبيجنيف هوفمان عمدة فيلكوبوسكا في غرب بولندا والتي تقع بوزنان تحت سلطتها.

وتشمل عقوبة ليخ بوزنان أول خمس مباريات في الموسم المقبل من الدوري البولندي بجانب أول ثلاث مباريات في الدوري الأوروبي.

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