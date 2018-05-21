الصين تطلق قمرا صناعيا للاستماع إلى أصول الكون

أطلقت الصين بالتعاون مع هولندا، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بنجاح قمرا صناعيا يستمع إلى أدلة على حدوث نظرية الانفجار العظيم، الحدث المتسلسل الذي أدى إلى نشأة الكون.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القمر الصناعي الذي يدعى "كويتشياو" أطلق على متن صاروخ (لونج مارش 4 سي) الذي انطلق الساعة 0528 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (2128 يوم الأحد بتوقيت جرينتش) من مركز شيتشانج لإطلاق الاقمار الصناعية في إقليم سيشوان بجنوب غرب البلاد، وفقا للإدارة الوطنية الصينية للفضاء.



ونقلت "شينخوا" عن زهانج ليهوا، مدير مشروع الأقمار الصناعية، قوله إن "الإطلاق خطوة مهمة بالنسبة للصين لتحقيق هدفها المتمثل في كونها أول دولة ترسل مسبارا إلى الجانب البعيد من القمر".



وذكرت (شينخوا) أن القمر الصناعي انفصل عن الصاروخ بعد 25 دقيقة من الاقلاع، ودخل نحو مدار بين الأرض والقمر.



ويحمل "كويتشياو" مختبر استكشاف صيني هولندي ضعيف التردد سيتولى الإنصات إلى أي إشارات لاسلكية ذات تردد ضعيف "وتحمل أدلة لزمن عدة مئات الملايين من السنوات بعد الانفجار العظيم عندما كانت سحب الهيدروجين تضع النجوم الأولى للكون".