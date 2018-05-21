«ديدبول 2» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

تصدر الجزء الثاني من سلسلة أفلام المغامرات والخيال العلمي «ديدبول»، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد.



وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من رايان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين، إيرادات بلغت 125 مليون دولار.



وتراجع إلى المركز الثاني الجزء الثالث من سلسلة أفلام المغامرات «أفنجرز»، والذي يحمل عنوان «إنفينيتي وور» ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم روبرت داوني جونيور وبنديكت كومبرباتش وسكارليت جوهانسون ومارك روفالو، محققا إيرادات بلغت 28.7 مليون دولار.



وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا «بوك كلوب»، الذي يشارك في بطولته كل من جين فوندا واليسيا سيلفرستون، محققا إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار.



وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا "لايف أوف ذا بارتي"، الذي يشارك في بطولته كل من ميليسا مكارثي وجيليان جاكوبس وديبي ريان، محققا إيرادات بلغت 7.7 مليون دولار.



وحل في المركز الخامس فيلم الرعب والإثارة «بريكنج إن»، الذي يشارك في بطولته كل من جابرييل يونيون وبيلي بيرك وريتشارد كابرال، محققا إيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.