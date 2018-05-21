عصابات الاحتيال الدولية تجني مبالغ قياسية من الأستراليين

خسر الأستراليون 340 مليون دولار أسترالي (255.8 مليون دولار) بسبب محتالين دوليين خلال عام 2017، بزيادة 40 مليون دولار أسترالي عن أي عام آخر، وفقًا لما أفاد به جهاز حماية المستهلك الأسترالي اليوم الاثنين.



وذكرت اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك في تقريرها السنوي الأخير عن الاحتيال، أن أكبر عمليات الاحتيال شملت استثمارات مخادعة أدت إلى سرقة 64 مليون دولار أسترالي من أشخاص غير حذرين، بزيادة بلغت 8% عن العام السابق.



وتأتي معظم عمليات الاحتيال عبر الهاتف من الهند أو باكستان، لكن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تأتي بشكل عام من دول غرب أفريقيا وأوروبا الشرقية، وفقا لما ذكره متحدث باسم اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وقال المتحدث "من الصعب عادة رصد المكان الذي يعمل فيه المحتالون حيث أنهم يخفون أصولهم ولذلك من الصعب للغاية تعقبهم".



وتنطوي أقسى الحيل على وعود رومانسية مصممة لإغراء من يعيشون وحدهم قبل أن يتم طلب المال للمساعدة في حل أزمة. وتم سرقة 42 مليون دولار أسترالي بهذه الطريقة، وفقا لما ذكرته اللجنة الأسترالية.



وفي محاولة لهزيمة المحتالين، تم التواصل مع 10 آلاف أسترالي يرسلون أموالًا إلى مناطق ذات مخاطر عالية غرب أفريقيا من قبل اللجنة، وحذرتهم من أنهم قد يكونون ضحية لعملية احتيال.



وكان هناك أكثر من 200 ألف ضحية، معظمهم فوق سن 45، وكانت النساء هن الضحايا الرئيسيين للحيل الرومانسية. وفي الوقت الذي تتزايد فيه عمليات الاحتيال عبر الهاتف تراجعت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.