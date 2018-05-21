«بومبيو»: الاتفاق الإيراني سيئ للولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» إن الرهان على أن الاتفاق النووي مع إيران سيساعد في استقرار المنطقة كان رهانا سيئا بالنسبة لأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي الواقع للعالم بأسره.

وفي كلمة له، اليوم الاثنين، في واشنطن، قال الوزير إنه من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تضع نهاية لطموحات إيران النووية، ولم تردع سعيها للهيمنة الإقليمية.

وأضاف: «سنواصل العمل مع الحلفاء لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وعرقلة تمويلهم للإرهاب، والتعامل مع نشر إيران للصواريخ وغيرها من أنظمة الأسلحة المتقدمة التي تهدد السلام والاستقرار».