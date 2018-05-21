أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية قررت بدء قبول طلبات الالتحاق للمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية «عربي ولغات» والمدارس الخاصة بداية من 1 يونيو 2018 وحتى 31 يوليو 2018 المقبل.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم إرسال نموذج من طلب الالتحاق لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما أنه تم إخطار جميع الإدارات التعليمية بالقواعد العامة للقبول حسب القرار الوزارى (154).

وأوضح أنه لن يتم قبول أى أطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات في أول أكتوبر 2018 مع أهمية الالتزام بالنطاق الجغرافي للروضة، لافتا الي أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية معلمتين برياض الأطفال وسكرتير المدرسة لاستقبال طلبات الالتحاق والملفات فيما بعد.