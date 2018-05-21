الاتحاد يسحق السالمية الكويتي بخماسية نظيفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة محمد عمر المدير الفني للفريق بخمسة أهداف دون مقابل علي حساب فريق السالمية الكويتي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين علي ستاد الجوهرة بمدينة جدة السعودية ، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة العربية للأندية .



و حسم زعيم الثغر شوط المباراة الأول بهدفين دون مقابل عن طريق كل من إيمانويل بناهيني و كريم الديب .



وفي الشوط الثاني نجح عبد الرازق سيسييه و رمزي خالد في إضافة الهدفي الثالث و الرابع .



و قبل إنتهاء المباراة عاد الغاني بناهيني من جديد ليحرز الهدف الخامس للاتحاد و الثاني له .



و بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلي ٤ نقاط ، بينما تبقي رصيد السالمية عند ٣ نقاط