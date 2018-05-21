وزير خارجية ألمانيا يدافع عن اتفاق إيران النووي

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى الحفاظ على اتفاق 2015 النووي مع إيران، وذلك لدى وصوله إلى بوينس آيريس للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي يتخلف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حضوره.



وقال ماس، في وقت متأخر من يوم الأحد "إن التخلي عن الاتفاق يعني الدخول في مستقبل غامض تماما فيما يتعلق بمسألة الأسلحة النووية في إيران".



وأضاف "الأمر لا يتعلق في الحقيقة بإيران، بل يتعلق بمصالحنا الأمنية الأصلية، الألمانية وكذلك الأوروبية".



وتكافح كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإنقاذ الاتفاق الموقع عام 2015 مع طهران بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري. كما يرغب الموقعون الآخرون، الصين وروسيا، في الحفاظ على الاتفاق.



لكن اجتماع اليوم الاثنين في بوينس آيريس سيكون بدون وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، الذي سيلقي بدلًا من ذلك خطابًا في واشنطن حول الاستراتيجية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.



كما ألغى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مشاركته في القمة بسبب انشغاله بمهام أخرى لم يكشف عنها، ولن يحضر أيضا كل من وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان ومفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.



ومن المتوقع عدم إحراز تقدم ملموس في الأزمة الإيرانية في ظل غياب اللاعبين الرئيسيين.