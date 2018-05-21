المتحدث باسم «الوفد» لـ«الشروق»: حسام الخولي لم يتقدم باستقالته رسميا حتى الآن

قال ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي بحزب «الوفد»، إن حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، لم يتقدم حتى هذا اللحظة باستقالته رسميا، وذلك في تعليقه على الأنباء التي ترددت عن انضمام الأخير لحزب سياسي آخر، وتقدمه باستقالته من «الوفد».

وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد، في تصريحات لـ«الشروق»، إن «الخولي» لم يتقدم حتى الآن باستقالته لرئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة، أو السكرتير العام للحزب هاني سري الدين.

وأضاف «الهضيبي»، أنه: «في حال التقدم باستقالته بشكل رسمي، سيتم عرضها على رئيس الحزب للبت فيها»، مشيرا إلى أنه سيتم التعليق عليها فور تقدمها رسميا بها.