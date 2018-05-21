محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85%

اعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2017-2018، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الاعدادية 78085 طالبًا وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 76128 طالبًا وطالبة.

أما عن نسبة النجاح، فقد بلغت 85% بإجمالي عدد 64711 طالبًا وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 83.3٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 86.7%، جاء ذلك بحضور الأستاذة آمال عبدالظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في مراحل حياتهم الدراسية.

أما عن ترتيب نسب النجاح في الإدارات التعليمية، فقد بلغت نسبة النجاح في إدارة الجمرك 98.5%، ونسبة النجاح في إدارة العجمي التعليمية وصلت إلى 93.8%، ونسبة النجاح في إدارة غرب التعليمية 90.3%، ونسبة النجاح في وسط التعليمية بلغت 85.8%، أما عن نسبة إدارة شرق التعليمية 85.4%، وفي إدارة منتزه التعليمية 81.7%، وإدارة العامرية بلغت 79.8%، أما عن نسبة النجاح في إدارة برج العرب فقد بلغت 73%.

وأوضحت الأستاذة آمال عبدالظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية ارتفعت عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 85% بينما كانت العام الماضي 79.8%.