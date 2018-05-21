تعرف على حالة طقس غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط ما بين خفيفة إلى معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 42

وسط الدلتا 26 41

الإسكندرية 26 38

بلطيم 25 39

مطروح 23 35

السلوم 23 35

سيوة 28 43

بورسعيد 25 33

دمياط 25 35

العريش 21 37

رفح 20 36

الإسماعيلية 24 41

السويس 25 40

رأس سدر 24 39

نخل 20 40

نويبع 28 38

طابا 23 38

كاترين 21 34

الطور 29 35

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 28 40

مرسى علم 26 38

الفيوم 27 43

بني سويف 26 43

المنيا 25 43

أسيوط 22 43

سوهاج 27 44

قنا 28 45

الأقصر 28 45

أسوان 30 45

أبو سمبل 26 44

الوادي الجديد 32 46

شلاتين 25 37

أبو رماد 26 36

رأس حدربة 27 36

حلايب 28 34