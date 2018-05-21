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الجيش السوري يفرض سيطرته الكاملة على منطقة الحجر الأسود

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 21 مايو 2018 - 1:38 م | آخر تحديث : الإثنين 21 مايو 2018 - 1:38 م

تمكن الجيش السوري، من فرض سيطرته الكاملة على منطقة الحجر الأسود بدمشق، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلًا عن الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».


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