السيسى يوجه بسرعة تنفيذ معامل تكرير البترول

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة استراتيجية وزارة البترول فى تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، حيث عرض وزير البترول تفاصيل مشروع إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس، ومشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول واستعرض فى هذا الإطار المؤشرات الاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعين ومصادر تمويلهما، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها فى إطار الشروع فى التنفيذ.

وقد وجه الرئيس بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعين، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تساهم فى تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بصورة أكثر استقرارا، وتساعد فى تخفيض استيراد تلك المنتجات، بما يسهم فى توفير الموارد المالية للدولة وتحقق الاستفادة المثلى منها، وذلك فى الإطار العام بحسن إدارة أصول الدولة ومواردها.