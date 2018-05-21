«الخارجية الإيرانية»: لا يمكن لأحد أن يجبرنا على الخروج من سوريا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه لا يمكن لأحد أن يجبر الجمهورية الإسلامية على الخروج من سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن المتحدث بهرام قاسمي القول اليوم الإثنين: «وجودنا في سوريا هو طلب من حكومة ذلك البلد، وهدفنا هو محاربة الإرهاب»، مضيفًا أن إيران ستواصل مساعداتها لسوريا طالما هناك خطر الإرهاب، وطالما أن حكومة ذلك البلد تريد من إيران مواصلة مساعدتها.

وحول ما نُقل عن مسؤولين روس بشأن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، قال «قاسمي»: «لا يمكن لأحد أن يجبر إيران على القيام بذلك؛ لأن لدينا سياسات مستقلة خاصة بنا».

وتابع: «من عليهم مغادرة سوريا هم الذين دخلوا إلى هذا البلد دون إذن من حكومتها».

وفسر مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، تصريح «بوتين» بشأن الحاجة إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، بأنه يعني كل المجموعات العسكرية الأجنبية، التي توجد على أراضي سوريا، بما فيهم الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون.