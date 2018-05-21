محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الإثنين، الطلاب الـ10 الأوائل بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017-2018.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بأن يكون هذا الكم من الأوائل من أبناء الإسكندرية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وسلم المحافظ شهادات التقدير للطالبة «مريم أنور محمد مدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة شرق، والطالبة منة سعد عبدالفتاح إبراهيم بمدرسة ابن خلدون الإعدادية بنات التابعة لإدارة المنتزه، وعبدالرحمن حسن سيد عبدالمعطي الطالب بمدرسة حسن عباس الرسمية لغات التابعة لبرج العرب، والطالبة روان حسين الشناوي الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات التابعة لإدارة المنتزة، والطالبة منة الله حمدي محمد الطالبة بمدرسة نبوية موسى الإعدادية بنات التابعة لإدارة وسط، والطالب رافي هاني سعيد الطالب بمدرسة الدونبوسكو الخاصة التابعة لإدارة غرب، والطالب كريم خالد علي الطالب بمدرسة النصر بنين لغات التابعة لإدارة وسط التعليمية، وسلمى جمعة علي مرسي الطالب بمدرسة المستقبل الخاصة التابعة لإدارة غرب، والطالب محمود محمد صالح الطالب بمدرسة النور التجريبية لغات التابعة لإدارة غرب، والطالبة حبيبة حمدي عبدالله الطالبة بمدرسة الإخلاص الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب».