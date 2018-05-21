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مرشح المعارضة الفنزويلية يعلن عدم اعترافه بنتائج انتخابات الرئاسة

هنري فالكون
هنري فالكون
كاراكاس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 21 مايو 2018 - 6:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 مايو 2018 - 6:03 ص
قال مرشح المعارضة الفنزويلية في الانتخابات الرئاسية، هنري فالكون، إنه لن يعترف بنتائج انتخابات الأحد الرئاسية.

وقال فالكون أن الانتخابات كان يشوبها العديد من المخالفات.

وقال فالكون، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من يوم الأحد "نحن لا نعترف بهذه العملية الانتخابية ونعتبرها غير شرعية"، داعيًا إلى انتخابات جديدة.

وكان فالكون قد قال في وقت سابق إنه تلقى مئات الشكاوى بقيام موظفي الحزب الاشتراكي بتصوير وثائق هوية الناخبين بالماسحات الضوئية بالقرب من مراكز الاقتراع حيث يتم تقديم الوعود لهم بالحصول على جوائز إذا ما صوتوا لصالح مادورو.

وقال فالكون، في بلدة باركويسيميتو بشمال غربى البلاد حيث أدلى بصوته هناك، إن بعض مراقبيه في الانتخابات تم منعهم من دخول لجان الاقتراع، كما تعرض أحدهم للضرب على يد عدد من الجنود.

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