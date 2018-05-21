تفاصيل مصرع شخص وإصابة 14 إثر انقلاب ميكروباص في الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وتم نقل جثمانه إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وأصيب 14 آخرون، ما بين كسور وكدمات وجروح، تم نقلهم لمستشفى رأس التين العام للعلاج، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، الأحد، على الطريق الدولي "كوبري الألمان" تجاه برج العرب، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس التين؛ لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء شريف عبد الحميد؛ يفيد تلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، فكلف بسرعة انتقال قوات من إدارة الحماية المدنية، برفقة سيارات الإسعاف؛ للتعامل مع الحادث.

وكشف الفحص الأولي للحادث، أنه أثناء سير سيارة رحلات الإسكندرية "ميكروباص خاص" قيادة "ا. م. ك" 23 عاما، سائق، مقيم في شارع 605 منطقة سيدي بشر "قبلي" دائرة قسم شرطة "أول المنتزه" بالطريق الدولي ويستقلها 14 شخصا قادمين من كنيسة السيدة العذراء الكائنة في شارع 45 تجاه دير ماري مينا، دائرة قسم شرطة برج العرب "غير مخطر بالرحلة"، انفجر الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني يمين الطريق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع "ي. م. ا" 13 عاما، طالب، مقيم في شارع 30 منطقة العصافرة، دائره قسم شرطة "أول المنتزه" وإصابة قائدها و13 من مستقليها بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبإزالة آثار الحادث وتسيير حركه المرور تم التحفظ على السيارة وقائدها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، حيث تحرر محضر "جنح" قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.