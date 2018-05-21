علقت الفنانة لقاء سويدان، على زيادة نشاطها الفني الفترة الأخيرة، ومشاركتها المتزايدة في الأعمال الدرامية المصرية اللبنانية، قائلة إنها تفضل هذا النوع من المسلسلات لعشقها اللهجة اللبنانية، وذلك لكون والدها لبناني الجنسية.

وأضافت «سويدان»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الأحد، أنها تتمنى أن يكون هناك مشاركة أكبر لفناني مصر في الدراما العربية والخليجية.

وكشفت عن أحدث أعمالها، قائلة إنها تعد الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، الذي تم عرض جزئه الأول على فضائية «النهار»، قبيل شهر رمضان، وتنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسلي «عائلة الحاج نعمان» و«ولاد تسعة».

وعن دورها في «البيت الكبير»، أبدت سعادتها بتجسيد دور يحمل داخلة كثيرًا من المشاعر القاسية من نتيجة للظلم الذي تعرضت له الشخصية.

وعبرت عن رأيها في عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني، أوضحت أنه تم عرض عددًا من الأعمال الدرامية خارج رمضان، ولاقت نجاحًا كبيرًا مثل «زي الورد» و«أريد رجلًا» والجزء الأول من «البيت الكبير».