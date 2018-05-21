حقق الأهلي فوزا مستحقا على المصري بهدفين دون رد فى أخر مباريات الموسم وهو اللقاء المؤجل من الأسبوع 28 لبطولة الدوري .

وحقق الأهلي بطل الدوري رقما قياسيا جديدا بالوصول للنقطة 88 فى موسم واحد بعد ان كان الرقم القديم مسجل باسم الزمالك بـ 87 نقطة فى موسم 2014-2015.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من العناصر الشابة واللاعبين غير الأساسيين وسجل له أحمد حمدي وصلاح محسن .



الشوط الأول

شهدت المباراة إثارة وندية، رغم تشكيل الأهلي الذي غاب عنه الكثير من العناصر الأساسية بسبب الإصابات، وحصول أكثر من لاعب على فترة راحة، ودفع أحمد أيوب، المدرب العام، بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، وصبري رحيل، وأيمن أشرف، ومحمود الجزار، وباسم علي، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد حمدي، وصلاح محسن.

الدقائق الخمس الأولى شهدت ظهور الأهلي في الشق الهجومي عن طريق انطلاقات صبري رحيل في الجبهة اليسرى، والذي حصل على الضربة الركنية الأولي، إلا أنها لم تستغل بالشكل الأمثل، وظهر تركيز كلا الفريقين على الجبهة اليسرى عن طريق صبري رحيل ومحمد حمدي.

لم تشهد ربع الساعة الأول من أحداث المباراة أي خطورة واضحة على مرمى الحارسين، شريف إكرامي أو أحمد مسعود، وانحصر اللعب في أغلب الأوقات بوسط الملعب.

نشط الأهلي مع مرور الوقت، وفي الدقيقة الـ18، نظّم الأهلي هجمة قوية، حيث تناقل لاعبو الفريق الكرة أكثر من مرة إلى أن وصلت تمريرة متقنة إلى صلاح محسن والذي لعب الكرة بكعب القدم لأحمد حمدي، والذي صوّب على يسار الحارس، مسعود، ليسجل هدف التقدم للأهلي.

استحوذ الأهلي على الكرة بعد هدف التقدم، بسبب تحركات الثلاثي صلاح محسن وإسلام محارب وأحمد حمدي، وظهرت خطورة الفريق أكثر من مرة، حيث أطلق إسلام محارب تصويبة قوية ولكن بدون خطورة، ووصل لاعبو الأهلي أكثر من مرة إلى منطقة جزاء المصري، وفي الدقيقة الـ23، لعب رحيل ضربة ركنية من الجبهة اليسرى قابلها صلاح محسن برأسية قوية تصدى لها أحمد مسعود، حارس المصري، والذي توالى ظهوره بعد هدف الأهلي، بسبب الضغط المتواصل من اللاعبين.

وكاد إسلام محارب يضيف الهدف الثاني حيث تلقي تمريرة رائعة من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكرة وصلت إلى يد حارس المصري، والذي ظهر أكثر من مرة، وفي الدقيقة الـ26، أطلق أكرم توفيق تصوبية قوية ولكن دون خطورة.

أخطر هجمات المصري جاءت عن طريق إسلام عيسى، الذي أطلق تصويبة من داخل منطقة جزاء الأهلي اصطدمت بأقدام المدافعين وتحولت إلى ضربة ركنية تصدي لها إكرامي.

في الدقيقة الـ35، أجرى أحمد أيوب التغيير الأول بنزول هشام محمد بديلا من باسم علي الذي اشتكي من إصابة، واستمر الأهلي على تفوقه حتى أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-صفر.