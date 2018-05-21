وزير الخارجية الأمريكي: إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بدعم الإرهاب في العالم، والتسبب في إراقة الدماء بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال «بومبيو»، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، إن: «إيران لاتزال أكبر داعم وراعي للإرهاب في العالم كله»، مشيرًا إلى ما وصفه بتسببها في منع محاكمة العديد من قيادات تنظيم القاعدة.

وأضاف أن: «إيران أنفقت الكثير من الأموال لزعزعة الاستقرار، وإراقة الدماء في منطقة الشرق الأوسط»، متابعًا: «الاتفاق النووي الإيراني لم ولن يعيد الاستقرار إلى المنطقة، بل كان بداية لغزوها للشرق الأوسط».

وحمّل إيران مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة، قائلًا: «إيران تسببت في لجوء أكثر من 6 ملايين سوري، وهروب أجانب إلى أوروبا لشن عمليات إرهابية، وتهديد سيادة العراق، وتزويد الحوثيين بالأسلحة التي أدت إلى تدمير اليمن، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على دعم بلاده للشعب الإيراني، قائلًا: «الولايات المتحدة تؤمن جيدًا بأنكم تستحقوا الأفضل من هذا النظام».