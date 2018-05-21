حبس عاملين سرقا 630 ألف جنيه من شركة بالدقي

تحقيقات النيابة: المتهمان صرفا جزءًا من المبلغ في سهرات ليلية

قررت نيابة الدقي بإشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 630 ألف جنيه من شركة يعملان بها بمنطقة الدقي، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم الدقي ببلاغ من «حسام.ش» مدير عام الشركة، باكتشافه كسرًا بخزينة الشركة، وسرقة 630 ألف جنيه، وشكّل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والتوصل لمرتكبيها.

وتولى فريق البحث، الذي ترأسه العميد إيهاب شلبي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث وسط الجيزة، فحص العمالة السابقة والحالية بالشركة؛ حتى توصلت التحريات إلى أحد العمال السابقين بالشركة، الذي تم فصله منذ قرابة عام لسوء سمعته، وقيامه بارتكاب عدة وقائع نصب ما دفع إدارة الشركة لفصله، ويدعي «إسماعيل.أ»، 31 سنة، عاطل، وتبين أنه خطط لارتكاب الجريمة بعدما استعان بصديقه «أشرف.س»، 45 سنة، موظف بشركة حديد.

وأضافت التحريات، أن المتهم الأول كان على علم باحتواء خزينة الشركة على مبالغ مالية ضخمة فقرر سرقتها، واشترى 2 عتلة حديدية، و2 أسطوانة غاز أوكسجين ولمبة أوكسجين وحدد مع المتهم الثاني موعدًا توجها فيه إلى مقر الشركة بمنطقة الدقي، وتسللا إلى الغرفة، التي تحتوي على الخزينة وفتحاها باستخدام الأدوات التي كانت بحوزتهما واستوليا على ما بداخلها من أموال.

وتوصلت التحريات، إلى مكان اختفاء المتهمين اللذين تركا كل منهما منزله واستأجرا شقتين مفروشتين بمنطقتي بولاق الدكرور وكرداسة، وانطلقت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين واسترداد مبلغ من المسروق قدر بنحو 263 ألف جنيه، وعثر بحوزة المتهم الأول على «145.500 ألف جنيه، و3 آلاف دولار أمريكي، و2 هاتف محمول، و2 عتلة حديدية، و2 أسطوانة غاز أوكسجين، ولمبة أوكسجين، و2 قلب كالون بمفاتيح» وبحوزة الثاني «119 ألف جنيه، طبنجة صوت، 4 طلقات صوت، هاتف محمول».

وأقر المتهمون خلال التحقيقات أنهما صرفا جزءًا من المبلغ المسروق خلال الفترة الماضية على سهراتهم بإحدى الملاهي الليلية، فضلًا عن نزولها بفنادق شهيرة وشراء بعض الهواتف المحمولة الحديثة والرفاهية الكاملة لهم.