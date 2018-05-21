ضبط 3 لصوص وبحوزتهم مسروقات بـ 2 مليون جنيه في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 متهمين بسرقة معدات وأجهزة كهربائية من شركة بكرداسة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة، بلاغًا من صاحب شركة توريد معدات مطابخ، بالعثور على قفل الشركة متغير، وسرقة أجهزة ومعدات كهربائية، وانتقل رجال المباحث بقيادة الرائد عمرو عبدالجليل معاون مباحث كرداسة لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتبين قيام مجهولين بسىرقة 11 ثلاجة و9 معدات مختلفة، و8 أفران بيتزا، و2 شواية، ومسروقات أخرى بلغت 2 مليون جنيه.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم «ياسر.م» 34 عامًا، سائق و«وائل.م» 38 عامًا، عاطل، و«علي.س» 29 عامًا، ونجحت في القبض عليهم، من بينهم عامل بالشركة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وأرشدو عن مكان المسروقات.

وتم تحديد محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.