سييرا يودع جماهير اتحاد جدة برسالة مؤثرة

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ودع التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني السابق لاتحاد جدة، جماهير ناديه برسالة مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلن سييرا رحيله عن الاتحاد بعد أن قضى موسمين مع الفريق، حقق خلالهما لقبين هما كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سييرا في رسالته "أوجه إليكم هذه الرسالة بسبب شعوري تجاه الجماهير، أود الاعتذار أيضا عن أي شيء سلبي خلال الموسمين الماضيين".

وأضاف "أشكر دعمكم ومساندتكم لنا خلال فترة تواجدي مع الاتحاد لمدة موسمين، أتمنى لكم كل التوفيق داخل وخارج الملعب، شكرا لكم جميعا".

يذكر أن سييرا يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير الاتحاد، بعد أن قضى موسمين مع الفريق، عمل خلالها وسط ظروف صعبة في ظل منع ناديه من تسجيل لاعبين جدد، بقرار من الاتحاد الدولي "فيفا".