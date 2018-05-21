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قرر جمال سام، محافظ الفيوم، وقف المهندس عادل عبد الكريم، رئيس مجلس مدينة سنورس، ومدير الإدارة الهندسية ،عن العمل وذلك لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي.

كما أصدر قرار بتكليف جمال حسين العوامي، الذي يشغل نائب رئيس مجلس مدينة سنورس لشئون القرى، بتسيير أعمال الوحدة المحلية بالمدينة بصفة مؤقتة وتكليف المهندسة سلوى أحمد محمد بأعمال مدير عام الإدارة الهندسية لحين شغلها بالطرق القانونية.

وأكد محافظ الفيوم أنه أصدر قرار بايقاف رئيس مجلس المدينة ومديرة الإدارة الهندسية عن العمل لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وصدور خطابات من المستشار القانوني والقضائي بالمحافظة لتنفيذ الحكم.