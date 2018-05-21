نيللي كريم: أحب التشكيل النسائي في العمل

قالت الفنانة نيللي كريم، إن الحظ لعب دور كبير في حياتها وفي مشوارها الفني، متابعًا أنها تختار العمل الجيد وتبذل قصارى جهدها في اختياره، وتستبعد العمل الذي لا يعجبها.

وأضافت «كريم»، خلال لقائها ببرنامج «صدة ردة»، المذاع عبر إذاعة «إينرجي»، أمس الأحد، أنها تفضل التشكيل النسائي في الأعمال الفنية، لكنها هذا العام تشارك مع تشكيل رجالي في مسلسلها الجديد «اختفاء» الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الجاري.

وأعربت عن سعادتها بنجاحها السينمائي في الأفلام؛ «أنت عمري»، «678»، «يوم للستات»، «الفيل الأزرق»، مشيرة إلى أنها حلت في بعض الأعمال الفنية بديلة لفنانات أخريات، لكنها حققت لها نجاحًا كبيرًا.

وذكرت أنها تعلمت الالتزام بالمواعيد من ممارستها فن «الباليه» الذي أبدت محبتها إياه لاعتماده على روح الجماعة، لافتة إلى اعتمادها على نفسها في اتخاذ القرار بشأن أعمالها، بقولها «أن مديرة فنية لنفسي فليس لدي شخص أخذ رأيه لذلك أتحمل النجاح والفشل».

وتابعت أنها لا تعرف نتيجة العمل وقت تصويره، لكنها تكون على يقين من كونها بذلت قصارى جهدها في تجسيد دورها، مستطردة أنه من عوامل نجاح أي عمل فني، أن يظل محور حديث المشاهدين في كل مرة يُعرض فيه، حتى بعد مرور أكثر من عام على عرضه الأول، كما حدث مع مسلسليها «ذات» و«سجن النسا»، «تحت السيطرة»، بحسب قولها.

وأشارت إلى غياب الورق الجيد من السينما في الفترة الأخيرة، متابعة أن تبحث عن ورق مختلف لكونها لا تحب تكرار أعمال قد قدمتها من قبل، في إشارة منها إلى حرصها على تقديم أعمال عميقة في القصص التي تختارها.

وأبدت عدم تأييدها لكلمة «اعتزال»، موضحة: «أنا مع التوقف عن التمثيل بأن أقدم شيء له علاقة بالفن كالإنتاج والإخراج، فأنا أحب شغلي والفن ممكن أحبه بطريقة مختلفة».