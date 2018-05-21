قالت المطربة الشعبية أمينة، إنها شاركت في برنامج المقالب «رامز واكل الجو»، الذي قدمه الفنان رامز جلال، في 2015، بالرغم من كونها في ثالث شهور حملها.

وأوضحت «أمينة»، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء الأحد، أنها لم تخبر فريق عمل البرنامج عن هذا الأمر، مفسرة ذلك «عشان السبوبة متضيعش».

وتابعت: «لو كنت قلت لهم عن حملي، لكانوا ألغوا حلقتي، خوفًا منهم علي من ركوب الطائرة»، مضيفة أنه من أحد الأمور السيئة في عالم الفن أنه حينما يُعرف حمل إحدى الفنانات، يتم استبعادها من الأعمال الفنية، على حد قولها.