مصرع عميد وإصابة أمين شرطة في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي عميد بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مصرعه إثر تعرضه لحادث سير وهو في طريقه لمأمورية بمحافظة قنا، وأصيب أمين شرطة كان برفقته بالمنيا.



كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بوقوع حادث سير شمال طريق الجيش بحوالى 17 كيلو.



وعلي الفور، انتقل العقيد محمد ياسر رئيس فرع البحث الجنائي شمال والرائد محمد نادي رئيس مباحث بني مزار لفحص البلاغ، حيث تبين انقلاب سيارة شرطة يستقلها «أمير. م. ط»، عميد بمصلحة الأمن العام بالقاهرة، ومقيم بالجيزة، مما أسفر عن وفاته وإصابة «إبراهيم. ح»، أمين شرطة، وذلك أثناء توجههما إلى محافظة قنا في مأمورية عمل، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.