خالد الجندي: يجوز للاعبي المنتخب الإفطار في رمضان لـ«مشقة العمل»

أباح الداعية الإسلامي خالد الجندي، إفطار لاعبي المنتخب المصري في المباريات الدولية إذا صادفت إقامتها في رمضان.

وقال «الجندي»، في تصريحات لقناة «دي إم سي سبورت»، مساء الاثنين، إن الحديث في هذه المسألة يقتضي معرفة الضابط الذي يحكمها وهو ما إذا كان لعب الكرة عمل أم لهو ولعب، مؤكدًا أن لعب الكرة عمل بدليل العقود الاحترافية ووجود مؤسسات منظمات كبيرة تدير هذه المنظومة.

وأوضح أن السؤال حول هذا الأمر ينبغي أن يكون بصيغة «ما هو حكم الإفطار لمشقة العمل؟»، مضيفًا أنه في حالة اعتبار لعب الكرة ليس عملًا فيصبح مصانع الكرة ومشيدي الاستادات والحكام دخلهم المالي حرام، وهو ما يخرج عن نطاق العقل، وفق قوله.

وتابع: «المالكية والأحناف يقولون إنه في حالة تعذر استبدال العمل بآخر أو تعذر تأخيره، فإنه يجوز للشخص أن يفطر، بينما أجازه عالم آخر في حالة ظن الشخص أن عدم إفطاره يضر بعمله».

واعتبر أن ممارسة كرة القدم أمر جيد بدلًا من ترك الشباب فريسة للإدمان، مشيرًا إلى اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، الذي نشر السجدة على الناس وتمكن بمفرده وبصمت من القضاء تقريبًا على ظاهرة الإسلاموفوبيا، وسط تقبل الجماهير لمشهد سجوده بل والتصفيق له على أدائه، حسبما قال.

وتطرق بإجازته الإفطار في نهار رمضان، إلى المدربين ومراقبي المباراة باعتبارهم يمارسون عملهم.

وذكر أن المباريات الدولية تختلف عن المحلية، باعتبار أن المباريات المحلية في الدول الإسلامية، تمتلك هذه الدول ضوابطها وإقامة مواعيدها بعد الإفطار، بينما المباريات الدولية مرغمين على مواعيدها.

يذكر أن أولى مباريات المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، ستقام يوم الجمعة 15 يونيو، أي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إلا أن هذا الموعد سيسبقه معسكر إعداد المنتخب الوطني.



