إطلاق صاروخ أمريكي يحمل إمدادات للمحطة الفضائية الدولية

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من المقرر إطلاق صاروخ يحمل معدات تجارب وإمدادات من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في ولاية فيرجينيا الأمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقالت «ناسا»، إن الصاروخ «أوربيتال ايه تي كيه»، سوف يحمل المركبة الفضائية «سيجنوس» للفضاء وإلى مداره حول المحطة الفضائية الدولية، وسوف تبدأ فترة انطلاقه التي سوف تستغرق خمس دقائق الساعة الرابعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي «08:39 بتوقيت جرينتش».

وكانت «ناسا»، قد أرجأت الإطلاق ليوم واحد، موضحة أمس الأحد أن ظروف الطقس السيئ قد تؤثر على الرؤية بصورة تسبب إرجاء الإطلاق.

ويعد الإطلاق الذي سوف يتم من منشأه ووالوبس فلايت، على الشاطئ الشرقي لفيرجينيا تاسع مهمة إعادة تزود بالإمدادات يقوم بها صاروخ من تصنيع شركة «اوربيتال ايه تي كيه» للمحطة الفضائية الدولية.