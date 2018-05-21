إصابة مجندين في اصطدام سيارة ترحيلات بحاجز خرساني بطريق «القاهرة - الإسماعيلية»

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أصيب مجندان شرطة بجروح وكدمات بالجسد في حادث اصطدام سيارة أمن مركزي خاصة بالترحيلات بالحاجز الخرساني بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، ما تسبب في ظهور كثافات مرروية بالطريق.

وقال مصدر أمني، إن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم سيارة أمن مركزي بالحاجز الخرساني بمنتصف طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان الحادث، تبين أنه أثناء سير سيارة ترحيلات تابعة لقوات الأمن المركزي بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، وبسبب السرعة الزائدة وعدم يقظة قائد السيارة اصطدم بالحاجز الخرساني بالطريق، ما تسبب في إصابة مجندين بجروح وكدمات بالجسد أُسعفوا بمكان الحادث.

فيما أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدرة العامة للمرور، بالدفع بالأوناش والخدمات الأمنية لرفع مخلفات الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها لوضعها الطبيعي.