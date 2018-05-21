رصدت حلقة الليلة من برنامج «الصدمة»، ردود فعل المارة حول مشادة بين سائق تاكسي وسيدة بصحبة طفلها، بسبب الأجرة بعد وصول السيدة إلى وجهتها.

واحتد الخلاف بين السائق الذي طلب الحصول على مبلغ أكبر، والسيدة التي تصر على إعطائه ما ترى أنه حقه، بينما هم واقفون أمام التاكسي على جانب الطريق.

واكتفى بعض المارة في بداية الأمر بالمشاهدة والمرور دون تدخل منهم، بينما حاول آخرون التدخل وإنهاء المشكلة بإثناء السائق عن موقفه وإجباره على الرحيل أو بمنحه المبلغ الذي طلبه من أموالهم الخاصة.

وحاول بعض الأشخاص الاشتباك مع السائق الذي حاول الإمساك بالسيدة حتى لا ترحل بدون دفع المبلغ الذي أراد، بينما حاول آخرون دفع المبلغ الباقي من أموالهم إلا أن السائق والسيدة رفضا.

وبعد الكشف عن الموقف وظهور مقدم البرنامج، برر المارة موقفهم بالتدخل، بكون السائق يشتبك مع سيدة وهو أمر لا يمكن القبول به، وفقًا لقولهم.

وقال أحد الأشخاص الذين حاولوا إكمال المبلغ من جيبهم، إن في بعض الأحيان قد يكون الراكب ليس لديه المبلغ بالكامل، بينما قالت سيدة أخرى إنها أرادت إنهاء الأزمة وتسديد المبلغ لحل المشكلة.