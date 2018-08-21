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إيقاف بناء مخالف لقانون 119 بمركز بنى مزار بالمنيا

كتب - ماهر عبد الصبور :
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 1:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 1:53 م

أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا ، أعمال بناء لاحد المباني بدون ترخيص بشارع طريق القيس امام مصنع البارودى وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التصدي لكل من يخالف القوانين الصادرة .
قال اسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار ، في تصريحات صحفية، ان هناك توجيهات مشددة من اللواء عصام البديوي محافظ المنيا بالعمل علي تنفيذ كافة أعمال الازالات في المهد لافتا انه تم التحفظ على كافة معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مؤكداً أن المجلس لايألوا جهداً في التصدي لحالات البناء المخالفة سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.


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