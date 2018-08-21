«الصرف الصحي» يفسد فرحة أهالي شبين القناطر بالعيد

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سادت حالة من الاستياء بين أهالي شبين القناطر، بسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي وقطع المياه خلال الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، تابع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مع رئيس مدينة شبين القناطر والجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال العطل والانفجار الذي وقع بأحد خطوط الصرف الصحي.

وكان محمد الحسيني، رئيس مدينة شبين القناطر، قد تلقى بلاغا بحدوث انفجار في أحد خطوط الصرف الصحي بالمدينة وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ وتبين حدوث عطل مفاجئ في خط الصرف الصحي بشارع حسين رشدي.

وقال "الحسيني"، إنه تم الدفع بالمهندسين والمختصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وجاري إصلاح العطل، مشيرا إلى قطع المياه مؤقتا وتوفير سيارات لمياه الشرب لحين الانتهاء من الإصلاح.