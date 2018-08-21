الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام العيد

بدأ أكثر من مليوني حاج، اليوم الثلاثاء، رمي جمرات العقبة الثلاث في مشعر منى قرب مكة المكرمة، ونحر الهدي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن قضوا فيها ليلتهم.



واستعدت قوات الأمن السعودية منذ ساعة مبكرة، ونشرت عشرات آلاف الجنود والضباط لخدمة ضيوف الرحمن.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، بحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، عن تخصيص أربع مستشفيات بمنى و عشرات الأطقم الطبية استعدادا لأي طارئ.



وجمع الحجاج في مزدلفة الحصى لرمي جمرات العقبة الثلاث، بعدما أنهوا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة.



وبعد الانتهاء من الرمي، يستكمل ضيوف الرحمن شعائر الحج من نحر الهدي وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام.