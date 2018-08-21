إيران تكشف عن «كوثر» أول مقاتلة محلية الصنع

كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، عن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع وذلك في معرض دفاعي في العاصمة طهران.

وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي الرئيس الإيراني حسن روحاني، جالسا في قمرة قيادة الطائرة الجديدة "كوثر" خلال معرض "صناعة الدفاع الوطني".

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن الطائرة المقاتلة هي من الجيل الرابع ومزودة بـ"إلكترونيات طيران متطورة" ورادار متعدد الاستخدامات، مضيفة أنها "محلية الصنع 100%".

وأوضحت الوكالة أن الطائرة تتميز باستعمال حسابات السلاح الباليستية ومنظومة تصويب متطورة أمام الطيار "اتش. يو. دي"؛ بهدف زيادة الدقة للسلاح والمعدات واستخدام رادار متطور ومتعددة الأغراض للسيطرة على النيران من أجل رفع مستوى الدقة في كشف الأهداف والتهديدات ونظام ملاحة دقيق بصورة راديوية ومستقلة والاستفادة من منظومة خارطة ذكية متحركة.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الطائرة قامت بطلعات تجريبية ناجحة وبث مشاهد لها وهي جاثمة على مدرج للقيام بأول طلعة علنية استعراضية لها.

وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي أعلن عن الطائرة، السبت الماضي، ولم يقدم الوزير الإيراني سوى تفاصيل قليلة عن المشروع، مركزا تصريحاته على جهود إيران لتطوير دفاعاتها الصاروخية.

وقال "حاتمي"، إن ذكرى الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إيران خلال الحرب مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، والتهديدات المتكررة من إسرائيل والولايات المتحدة من أن "جميع الخيارات مطروحة" في التعامل مع طهران، حفزت على تطوير البرنامج الدفاعي.

وأوضح "حاتمي" في مقابلة متلفزة: "تعلمنا في الحرب (الإيرانية العراقية) أنه لا يمكننا الاتّكال سوى على أنفسنا، مواردنا محدودة ونحن ملتزمون إرساء الأمن بأي ثمن"، مشيرا إلى أنه سيجري إنجاز قرابة 60 مشروعا بحثيا حتى نهاية العام الحالي ومن ثم سيتم إزاحة الستار عنهم العام المقبل.