قال الناقد السينمائي طارق الشناوي، إنه شاهد حتى الآن 4 أفلام من الأعمال المعروضة خلال السباق السينمائي في دور العرض، خلال عيد الأضحى، ومنها فيلم «الكويسين»، الذي يدعي الكوميديا، وفقًا لتعبيره.



وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن «الكويسين» يفتقد إلى الجدية، ويخاصم الكوميديا في عمقها، مستطردًا: «ممكن البعض يضحك لكن مش هو ده الفن».



وتابع: «الكوميديا فن عظيم وممكن تحملها بمختلف القضايا بعمق، لكن مفيش حاجة اسمها الناس داخلة تهرّج، والتهريج بيبدأ من كتابة السيناريو، مش من اللوكيشن، والكوميديا فن جاد، وهو هنا بيعتقد إن الكوميديا بتتناقض مع الجدية».



وأشار إلى فيلم «سوق الجمعة»، الذي يعالج قضية جادة ويطرح من خلالها طرحًا سياسيًا يتناقض مع حالة الفيلم، معقبًا أن بالإمكان الموافقة على هذا الطرح السياسي، من الناحية الفكرية أو السياسية، لكن هذا لا يكفي، فلا بد من زرع حالة سينمائية.



وأوضح أنه كان يعقد رهانه على أكثر من فيلم للمنافسة ضمن السباق السينمائي، مثل فيلم «بني آدم» للمخرج أحمد جلال، مستطردًا أن التشويق الذي فيه، جعله يظهر وكأنه فيلم تليفزيوني.



وعقب أن الرهان التجاري يقع على فيلم «الديزل» و«البدلة»، واللذين ينتظر تحقيقهما لأعلى الإيرادات، من خلال عدد دور العرض المتاحة أمامهما، بالإضافة إلى الدعاية التي تروج لهما.



يذكر أن فيلم «الكويسين» من بطولة أحمد فهمي، وحسين فهمي، وشيرين رضا، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي؛ وفيلم «سوق الجمعة» من بطولة كل من عمرو عبد الجليل، وعلي حمدي، وسهر الصايغ، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز؛ وفيلم «بني آدم» من بطولة كل من يوسف الشريف، ومحمود الجندي، وهنا الزاهد، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد جلال.



