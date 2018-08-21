عمران خان يدافع عن مسؤول هندي تعرض لانتقادات بسبب زيارته لباكستان

دافع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، عن نافجوت سينج سيدهو، المسؤول بولاية البنجاب الهندية، واصفًا إياه " بسفير السلام" في ظل انتقادات سياسية له على خلفية زيارته لباكستان.

وكتب «خان»، رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثا تغريدة حول زميله لاعب الكريكت الذي تحول للسياسة، الذي يزور باكستان لحضور مراسم تنصيب خان" أريد أن أشكر سيدهو لقدومه لباكستان لحضور مراسم أداء اليمين ".

وتعرض «سيدهو» لانتقادات من جانب سياسيين هنود، بينهم أعضاء بحزب المؤتمر الوطني الهندي، وذلك لقيامه باحتضان قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، حيث قالوا إنه كان يجب عليه تجنب ذلك في الوقت الذي يلقى فيه جنود هنود حتفهم في اشتباكات مع القوات الباكستانية على الحدود.

كان سيدهو رفض في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي هذه الانتقادات التي تعرض لها بسبب حضوره مراسم تنصيب خان، قائلًا: «إن بوادر حسن النوايا مهمة لتحسين العلاقات بين الجارتين النوويتين».