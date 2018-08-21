صائد للنازيين «سعيد للغاية» بترحيل حارس نازي سابق من أمريكا إلى ألمانيا

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أشاد مسئول في مركز معني بملاحقة مجرمي الحرب النازيين، اليوم الثلاثاء، بترحيل حارس المعسكر النازي السابق جاكيو باليج من الولايات المتحدة إلى ألمانيا.

وقال «افرايم زوروف» الذي يرأس مقر مركز "سيمون فيزنتال" في القدس اليوم: "نحن سعداء للغاية بترحيله أخيرا من الولايات المتحدة."

وقال «زوروف» إنه على الرغم من أن «باليج» لم يعمل في معسكر اعتقال نازي، وإنما معسكر تدريب، فإنه يأمل أن "تجد السلطات الألمانية طريقة لمحاكمته".

وأضاف «زوروف» أن السلطات الأمريكية "تستحق الكثير من الفضل في المثابرة والإصرار على إخراجه من الولايات المتحدة".