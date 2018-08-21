برشلونة يكثف مفاوضاته لضم لاعب باريس سان جيرمان

أكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة قد كثف من مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات الفرنسي، أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني تعتبر رابيو هو الهدف رقم 1 لها خلال الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك بسبب مستواه المتميز وصغر سنه، حيث يبلغ من العمر 23 عامًا.

وعلى الرغم من انتهاء تعاقد رابيو مع النادي الباريسي في الصيف المقبل إلا أن إدارة البلوجرانا تريد إنهاء الصفقة خلال الـ10 أيام المتبقية من سوق الانتقالات، لتفادي طلبات اللاعب بزيادة راتبه والحصول على مكافأة مالية كبرى نظير التعاقد المجاني، فضلاً عن التخوف من دخول أندية أخرى في الصفقة.

ورصدت إدارة بطل الدوري الإسباني مبلغ 50 مليون يورو كحد أقصى من أجل التعاقد مع رابيو حسبما أكدت التقارير الصحفية، والتي أشارت في الوقت نفسه إلا أن إدارة النادي الكتالوني ستضطر للتخلي عن بعض اللاعبين من أجل موازنة الحسابات المالية.

وكانت هناك العديد من التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيل كلا من باكو ألكاسير ورافينيا ألكانتارا لاعبا برشلونة عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري.